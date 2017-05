Café Teatro participa da 15ª Semana Nacional de Museus

O Les Artistes Café Teatro, espaço administrado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), está na rota da 15ª Semana Nacional de Museus, que ocorrerá de 15 a 21 de maio. A programação inclui palestras gratuitas para a população.

A semana é o período em que museus e outras instituições culturais de todo o país, em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e o Ministério da Cultura, promovem atividades especiais. Este ano, o tema escolhido foi: “Museus e histórias controversas – dizer o indizível em museus”, sugerido pelo Conselho Internacional de Museus (Icom).

No Les Artistes Café Teatro ocorrerão duas palestras da 15ª Semana de Museus, nos dias 18 e 19 deste mês, de 15h às 17h. Na quinta-feira, 18, as arqueólogas Vanessa Benedito e Margaret Cerqueira irão apresentar a palestra “Quando os Artefatos Falam: A Cultura Material do Centro Histórico de Manaus”.

Já na sexta-feira, 19, as arqueólogas ministrarão a palestra “O Dizível e o Indizível na Praça Dom Pedro II: Uma Abordagem a Partir da Arqueologia Histórica e Pré-Colonial”.

Nacional

Em sua 15ª edição mais de mil instituições culturais, em todo o país, realizarão aproximadamente 3 mil atividades, como exposições, oficinas, palestras entre outros. A Semana de Museus é uma temporada cultural que acontece, anualmente, em alusão ao Dia Internacional de Museus, comemorado no dia 18 de maio, sendo a época em que os museus recebem o maior número de visitantes.

Em Manaus, participam da semana o Centro de Memória da Justiça do Trabalho da 11ª Região (Cemej11), Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Museu Casa Eduardo Ribeiro, Museu da Imagem e do Som, Museu Seringal Vila Paraíso, entre outros.

Fechado, temporariamente, para manutenção técnica, o Paço da Liberdade não participará desta edição. Haverá programação ainda nos museus de Parintins e Maués. A programação completa dos museus da cidade pode ser acessada pelo link http://guiadaprogramacao.museus.gov.br.

Com informações da assessoria