Cães encontram 10 kg de drogas em embarcação no rio Solimões

Aproximadamente 10 quilos de drogas foram apreendidos, nesta terça-feira (16), em uma embarcação durante uma operação no rio Solimões, em Tabatinga (distante a 1.106 km de Manaus). As porções da droga estavam escondidas no fundo oco nas pernas de mesas de plástico e dentro de um condicionador de ar.

De acordo com os policiais da Operação Sentinela, a ação integrada com a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) foi realizada com apoio do canil da Polícia Militar.

“Os cães da PM fizeram a vistoria de rotina dentro da embarcação Itaporanga e ficaram farejando as pernas das mesas. Logo desconfiamos e averiguamos o material. As drogas estavam dentro do fundo oco. Continuamos a ação e apreendemos mais porções na caixa de ar”, declarou um dos policiais que participou da ação.

A polícia não confirmou qual o tipo do entorpecente apreendido e nem se alguém foi preso na ação.

