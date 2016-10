Cães e gatos são vacinados em 12 bairros de Manaus

Nesta terça-feira (4), as equipes de vacinadores da 37ª Campanha de Vacinação Antirrábica vão estar, de forma simultânea, nas quatro zonas geográficas da capital. O anuncio foi feito pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Na zona Norte os vacinadores vão fazer visitas às residências do Oswaldo Frota, Campo Dourado e Riacho Doce; na zona Sul, Petrópolis e São Sebastião; já na Leste vão visitar os bairros de Novo Reino, Gilberto Mestrinho, Nova Floresta e Nova Conquista, e na zona Oeste, Lírio do Vale e Augusto Montenegro.

O secretário de saúde, Homero de Miranda Leão, faz alerta especial à população para que o objetivo da campanha seja alcançado, destacando que, para isso acontecer, é importante que os moradores fiquem atentos à passagem das equipes de vacinadores.

“Este é mais um trabalho em que precisamos contar com a parceria da população para alcançarmos o objetivo de evitar casos de raiva animal e, consequentemente, de raiva humana, uma doença letal”, destacou o secretário.

A vacina é gratuita e para ser vacinado o animal deve ter mais de três meses de vida e estar em boas condições de saúde. Não precisa apresentar o cartão de vacinação do animal, mas é indispensável a presença dos proprietários ou responsáveis nos imóveis.

Para o chefe do Núcleo de Controle da Raiva Animal, José Horácio, a presença de alguém nas residências ajuda o vacinador na hora de fazer a aplicação.

“A contenção do animal de estimação dever ser feita pelo dono. Isso facilita a visitação de casa em casa e colabora para possamos vacinar mais animais em menos tempo”, declarou.

A campanha municipal de vacinação antirrábica 2016 conta com 220 vacinadores, entre contratados e servidores da prefeitura de Manaus. A visita às residências para vacinação dos animais é feita por duplas uniformizadas e identificadas com os crachás do CCZ, formadas por um vacinador e um registrador.

A campanha teve início no dia 12 de setembro e deverá ser concluída no final deste mês. Na zona rural, a vacinação já foi concluída, com 9.868 cães e 2.841 gatos vacinados, totalizando 13.069 animais protegidos contra a raiva.

A meta da 37ª Campanha Anual de Vacinação Antirrábica Urbana é imunizar mais de 218 mil animais, entre cães e gatos, que representam aproximadamente 80% da população canina e 100% da população felina existente no município, conforme estimativa do CCZ.

José Horácio informa que quem não conseguir vacinar os animais de estimação no período de visitas dos vacinadores, deve procurar o distrito de saúde daquela zona da cidade ou ligar diretamente para o CCZ por meio do telefone (92) 3625-2655.

Além disso, a Semsa disponibiliza três bases fixas de vacinação que funcionam no Instituto Federal do Amazonas – Ifam (Alameda Cosme Ferreira, s/n, Zumbi dos Palmares); na Sede do Distrito de Saúde Leste (Jorge Teixeira) e na Sede do Distrito de Saúde Sul (rua Paraíba, próximo ao Hospital Check-Up).

Com informações da assessoria