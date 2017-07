Cães e gatos encontrados em lixeira no Coroado não foram envenenados, aponta laudo

Os animais foram descartados possivelmente por uma clínica veterinária – que ainda não foi identificada – Fotos: Janailton Falcão

Envenenamento e maus-tratos foram descartados no laudo apresentado pelo Centro de Controle de Zoonose (CCZ), nesta quarta-feira (19). A análise foi feita nas amostras retiradas dos 12 cães e gatos encontrados mortos e congelados na lixeira da Feira do Coroado, Zona Leste, no último dia 6. Agora, a polícia investiga os suspeitos por descarte irregular dos animais.

À reportagem, o delegado da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), Samir Freire, informou que vai aguardar agora o laudo do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC). Entretanto, o documento expedido pelo Centro de Zoonose já dá uma dimensão sobre o direcionamento da investigação. A autoridade policial informou que possivelmente foram descartados por uma clínica veterinária – que até o momento ainda não foi identificada.

Há duas hipóteses investigadas pela polícia. A primeira é que a clínica estava cuidando dos animais doentes e eles vieram a morrer por conta disso e a segunda é que o local pode ter recebido as carcaças dos animais dos próprios donos para fazer o descarte. Uma veterinária, que não quis ter o nome divulgado, falou que a última possibilidade é a mais provável, já que é comum as clínicas receberem os animais mortos para fazer a incineração ou o descarte como lixo hospitalar.

“Como o laudo do Centro de Zoonoses deu negativo para envenenamento e também pelas características de congelamento dos animais, acredito que alguma clínica realmente tenha feito isso de forma irregular. As clínicas recebem por essa demanda, mas deve fazer o descarte da forma correta. Os animais mortos são considerados lixo hospitalar”, disse.

Os animais mortos devem ser levados para as clínicas efetuarem a incineração ou descarte como lixo hospitalar

Como deve ser feito o descarte dos animais mortos?

O descarte de animal em local impróprio também é previsto como crime, no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. O manejo e a forma incorreta de dar fim na carcaça podem causar sérios problemas aos humanos. Enterrar animais no quintal é prejudicial a saúde, segundo especialistas, já que pode contaminar os lençóis freáticos e as pessoas podem ter contato se os animais foram depositados em covas rasas. O mais indicado é levar o corpo até uma clínica veterinária, que será a responsável por dar destinação ao material. O armazenamento do corpo do animal é feito em um freezer apropriado até a retirada.

