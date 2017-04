Cães auxiliam nas buscas por desaparecidos na Reserva Adolpho Ducke

Três cães farejadores do canil da Polícia Militar ajudam o Corpo de Bombeiros nas buscas pelos cinco jovens que desapareceram após entrarem na Reserva Florestal Adolpho Ducke, localizada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Os desaparecidos não retornaram da reserva desde a tarde de quinta-feira (6), mas o desaparecimento foi registrado apenas nesta sexta-feira (7).

O canil foi solicitado pelo Corpo de Bombeiros. Os jovens desaparecidos foram identificados como Paula de Miranda Borges, 18, Tiago Candieira de Matos, 18, Tatiana Souza de Lima, 20, Anderzon Lima da Silva, 20, e um menor de 17 anos.

Uma equipe composta por quatro militares do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente já estão dentro da reserva realizando as buscas. Os cães são treinados para realizar buscas de pessoas perdidas em matas. Seis policiais militares do canil também vão entrar na reserva.

Mara Magalhães

EM TEMPO