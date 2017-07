Cadeirante envolvido com o tráfico é executado a tiros na Alvorada

O cadeirante já foi condenado por tráfico de drogas e era detento do regime aberto | Reprodução

O cadeirante Wanderley Maciel Caxias, de 24 anos, morreu no Hospital João Lúcio, na noite dessa quinta-feira (6), após ser atingindo por três tiros em frente a casa onde morava, na rua 1 do bairro Alvorada, no fim da tarde de ontem.

De acordo com o registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Wanderley conversava com amigos quando dois homens, até o momento não identificados, chegaram ao local em uma motocicleta e fizeram os disparos.

A vítima ainda foi socorrida e levada para o SPA da Alvorada, foi transferido para o João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 21h30 na unidade hospitalar.

Segundo a polícia, a vítima era conhecida na área e já havia sido preso por tráfico de drogas, roubo e adulteração de veículo. Wanderley era detento do regime aberto.

Mara Magalhães

EM TEMPO