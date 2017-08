‘Cadê o dinheiro do colombiano?’ Perguntam executores antes de matar dois homens no Nova Vitória

Há uma suspeita que os criminosos mataram as vítimas por engano – Daniel Landazuri

O operador de empilhadeira Leonardo Lopes Oliveira, de 23 anos, e o servente Joelton Sampaio da Silva, de 26, foram executados na noite desta quarta-feira (16), por volta de 23 horas, dentro da casa onde moravam, na rua Dr. Braga, Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, as vítimas eram concunhados e moravam na casa da sogra. Um grupo formado por oito homens, fortemente armados, com pistolas e armas de grosso calibre, invadiram a casa das vítimas, fizeram a família refém e executaram a dupla. Há suspeita de que os criminosos mataram Leonardo e Joelton por engano.

“Os homens chegaram a pé, enquanto parte do grupo ficou do lado de fora dando apoio. Os três que estavam armados, entraram na casa e colocaram toda a família deitada no chão. A todo momento, os suspeitos perguntavam: ‘Cadê o dinheiro do Colombiano?’ Eles suspeitavam que o dinheiro estava com Leonardo e o Joelton, e atiraram nos dois. Depois dos disparos, os suspeitos viram que não eram quem estavam procurando. Pediram desculpas à família e foram embora”, contou um parente das vítimas, que preferiu não se identificar.

Ainda de acordo com o familiar, o “Colombiano” de quem os suspeitos se referiam é um presidiário. Recentemente, um cunhado das vítimas havia emprestado o carro para a esposa do detento. A mulher havia ido à uma agencia bancaria e sacou a quantia de R$ 10 mil. O valor teria sido roubado após a mulher sair do banco. A polícia não quis passar detalhes sobre o caso.

Joelton havia chegado de Santarém e estava hospedado no local há cerca de um mês. Os vizinhos ficaram assustados com o crime. Eles disseram que há dois dias criminosos armados foram vistos rondando a área.

De acordo com o registro da Delegacia de Homicídios, alguns suspeitos do duplo homicídio já foram identificados, mas os nomes não podem ser divulgados para não atrapalhar as investigações.

