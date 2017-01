‘Cadê Meu Ônibus’ será lançado nesta quinta em Manaus

O aplicativo (APP) “Cadê Meu Ônibus” será apresentado à imprensa, na manhã desta quinta-feira (26), no auditório da Cada Militar, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O APP possibilita que os usuários do transporte público tenham informações de utilidade pública referente ao transporte público da capital amazonense.

Com a plataforma em mãos, os passageiros terão informações de 1,4 mil ônibus que circulam em Manaus. No total, 220 linhas estão cadastradas no sistema. A princípio, o APP está disponível apenas no sistema Android, mas o desenvolver garante que, nos próximos dias, a versão para IOS será aprovada. O produto é um lançamento da Prefeitura de Manaus, por meio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

De acordo com a assessoria de comunicação do Sinetram, o projeto traz inúmeras novidades, entre elas a possibilidade de acompanhar em tempo real o itinerário e horário dos ônibus.

“O APP só funciona com o uso do GPS e para isto ele também deve estar conectado a internet. O usuário então escolhe a linha de ônibus e o celular faz a identificação do local em que a pessoa está e calcula com a distância do veículo. Assim, o passageiro terá noção de tempo que o veículo deve demorar para chegar”.

O Sinetram esclarece que devido às questões de internet, como velocidade e disponibilidade de rede, o sistema do aplicativo ainda apresenta um delay de 2 a 3 minutos, tanto para mais, quanto para menos, sobre a localização exata do tempo de chegada do ônibus.

Na plataforma ainda será possível obter informações sobre o horário de funcionamentos dos guichês de compra de passagens do cartão cidadão e passa fácil, além de outros serviços do Sinetram.

Isac Sharlon

EM TEMPO