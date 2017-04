Cadáver é encontrado por vigilantes no Distrito Industrial

Na manhã desta quarta-feira (26) o corpo de um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 25 e 30 anos, foi encontrado por funcionários de uma empresa na avenida Flamboyant, bairro Distrito Industrial II, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, os industriários ouviram tiros de arma de fogo na noite de ontem e viram cinco homens passando pelo local após os disparos.

No início da manhã de hoje os funcionários foram até o local do crime e encontraram o corpo próximo à via. O cadáver apresentava quatro perfurações de tiros, sendo três na região da cabeça e outro em uma das mãos.

Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram a área. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda para ser reconhecido por parentes da vítima.

O homem trajava uma bermuda jeans, camiseta laranja, aparentava ter 1,65 de altura e tinha uma tatuagem cobrindo o ombro e o braço.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO