Cadastro e recadastro da meia-passagem começa nesta segunda

A partir desta segunda-feira (16), inicia a temporada de cadastro e recadastro da meia-passagem estudantil deste ano. Semelhante ao que aconteceu no ano passado, ambos os procedimentos serão realizados pela internet, por meio deste site, até o dia 28 de fevereiro.

A Prefeitura de Manaus convoca os estudantes que já são cadastrados no sistema da meia passagem a atualizarem seus dados escolares e aqueles que irão realizar o primeiro cadastro a estarem atentos aos seguintes procedimentos:

– O cadastro será realizado apenas no site citado. Logo, não haverá cadastro da meia passagem em postos do Sinetram;

– Para se cadastrar ou recadastrar o estudante deverá preencher as informações pedidas nos formulários, como nome, curso/série, instituição de ensino e tirar uma foto por meio da câmera de telefone celular ou webcam. O cadastro só será concluído com o envio da fotografia;

– Após 72h da efetivação do cadastro no site, o estudante deverá se dirigir ao posto do Sinetram localizado na Av. Constantino Nery, nº 476, Centro (ao lado do T1), munidos de documento de identidade, para pegar o Cartão. Os estudantes menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis, portando identidade ou certidão de nascimento;

– O cartão somente poderá ser usado após a instituição de ensino citada pelo aluno confirmar as informações do cadastro. Com a aprovação do cadastro, o cartão fica desbloqueado e o aluno está apto a comprar os créditos da meia passagem para usá-los no transporte coletivo;

– Para quem for realizar o recadastro, o sistema vai ter mais uma facilidade: a recuperação da senha, que anteriormente só podia ser feita pelo Call Center 2123-0700, agora poderá ser feita no próprio site do estudante.

– Ao fazer o recadastro o aluno vai atualizar informações sobre se foi aprovado para outra série, mudou de curso, de endereço ou de instituição de ensino. Após esse procedimento, as escolas conferem os dados fornecidos para aprovação.

Lan houses

Para quem não possui Internet em casa, será disponibilizado o acesso gratuito ao site do estudante em 15 Lan Houses credenciadas pela prefeitura e localizadas em todas as zonas da cidade. Os endereços das lan houses conveniadas estará disponível no mesmo site do recadastramento.

