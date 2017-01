Cada vez mais recorrente, justiça com as próprias mãos é analisada por especialistas

São cada vez mais frequentes os casos de linchamentos cometidos por parte da população travestida de justiceira que agride, atira e esfaqueia pessoas envolvidas em todos os tipos de crimes.

Esse comportamento pode ser comparado, cada vez mais, com o de povos antigos, que puniam sumariamente sem julgamento algum, aplicando a lei de Talião contra criminosos.

A lei de Talião, que no latim significa “tal” ou “igual”, teve origem no ano de 1780 A.C no código Hamurabi, reino da Babilônia, e traz a máxima do “olho por olho, dente por dente”. Na época, uma pessoa deveria ser punida de maneira igual ao dano causado por ela. Essa aplicação de pena vigorou por muitos anos e, nos dias de hoje, está mais presente que nunca na vida da população manauense.

Casos chocantes

Um exemplo disso ocorreu na manhã da última sexta-feira (20), no conjunto Cidadão 7, onde Cledivaldo Ribeiro Lima, 33, foi espancado pela população a pauladas e amarrado em um poste. O homem é tido como suspeito de tentar invadir uma residência.

Outro caso que chocou a cidade aconteceu há duas semanas, na avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, onde dois homens, suspeitos de praticar arrastões (assaltos em série) sofreram um acidente contra uma caçamba, no momento em que tentavam fugir.

Após a colisão, um dos suspeitos morreu na hora e outro foi brutalmente assassinado com tijoladas na cabeça, por um homem não identificado, que, segundo testemunhas, foi vítima da dupla de ladrões. O agressor, depois de matar o segundo suspeito, chegou a tirar a arma e objetos roubados que estavam dentro da calça da dupla e fugiu sem ser identificado.

Imagens

As agressões registradas por câmeras de celular ou vídeo viralizam na internet, onde recebem muitos comentários positivos. Porém, boa parte da população já se questiona se há justiça no dito popular de que “bandido bom é bandido morto”, mas concorda que a fragilidade do código penal induz a essa revolta.

Marcadores sociais

Segundo o sociólogo e pesquisador Israel Pinheiro, a questão é que o linchamento, enquanto fenômeno, envolve uma incapacidade de reconhecimento da vida do outro.

“A vítima de linchamento traz a marca social de ‘delinquente’ já preestabelecida pela sociedade, o que leva muitos agressores a acreditarem que têm o direito sobre os corpos dessas pessoas. Isso decorre de um discurso falseado que pode ser nomeado de ‘justiça com as próprias mãos’, amplamente difundido por meio da mídia sensacionalista”, explicou o sociólogo.

Pinheiro disse, ainda, que as vítimas de linchamento são pessoas de classes populares, o que mostra bem a fragilidade desse pré-julgamento. Ele asseverou que, dificilmente, se vê linchamentos de figuras públicas ou criminosos do ‘colarinho branco’ e de sujeitos de classes mais abastadas.

“A não presença de políticas públicas voltadas para o reconhecimento da vida, a falta de debate especializado sobre Direitos Humanos e a dificuldade no acesso à cidadania acabam gerando esse desvio do que seria ‘justiça’, transformando-a em ato de vingança”.

O especialista fez questão de ressaltar que é necessário construir debates mais amplos em torno da Cidadania, Direitos Humanos e Justiça nos espaços públicos, nas escolas, nas associações de bairro, para que, ao contrário de exercer outro tipo de violência, se possa construir uma sociedade mais justa e menos controversa e desigual.

Para a psicóloga Júlia Gonçalves Chain, todos os seres humanos têm um quantum de agressividade, é instintivo. Quando violado, os seres humanos reagem com um instinto de preservação e é esse instinto que fazem as pessoas revidarem. O grau de conhecimento e maturidade influenciam para essa reação.

“As pessoas dão vazão a agressividade quando lincham um ser humano. Elas atingem um nível patológico de agressividade. A lei de Talião rege as pessoas pela proporcionalidade do crime. O que leva uma pessoa a fazer isso? Uma série de fatores como descontrole das emoções, descrença na justiça comum, intolerância e instinto primitivo”, afirmou.

Júlia disse ainda que a sociedade deseja por pena de morte, prisão perpetua e como isso não existe no código penal brasileiro, a população acata pelas agressões. “De uma forma geral não temos ligado para a correção moral. Uma pessoa violada da sua integridade quase sempre se sente ferida de morte e por isso, os desejos sombrios de vingança, de fazer o outro pagar com dor, humilhação, ruína moral e social. Precisamos resgatar a moral, senão com pessimismo nós não temos futuro”, finalizou Júlia.

Tijoladas e linchamentos

Testemunha do linchamento a tijoladas de um homem, uma cabeleireira, de 46 anos, relatou que o autor das agressões foi vítima do suspeito e veio seguindo o homem, até o momento em que a dupla sofreu o acidente, seguido da execução.

“Quando ele viu que os caras tinham caído no chão, foi para cima deles com tijolo e fez aquilo que todo mundo viu. Foi uma cena horrível, mas compreendi a revolta dele. As pessoas estão cansadas de sofrerem com esses assaltantes. Eles vêm, entram nas nossas casas, roubam e, às vezes, até matam. Quando temos a chance de fazer eles pagarem, nós fazemos, até porque se ele for preso, quem vai pagar toda a mordomia dele na cadeia somos nós mesmos”, disse.

Sem arrependimento

Um mototaxista de 42 anos disse à reportagem que já participou de uma tentativa de linchamento e afirmou não ter arrependimento do que fez.

“A população está indignada. Imagina um ladrão matando um pai de família, estuprando a sua filha ou mãe. Tudo isso revolta a gente. Eu já bati muito em bandido, e só não matei com a ajuda de outras pessoas porque a polícia chegou. Não adianta prender esses criminosos, eles são o mal da humanidade e precisam ser banidos”, afirmou.

Policiais

Conforme o aspirante Carlos Felipe da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quando a Polícia Militar é chamada para atender ocorrência de espancamento e tentativas de linchamento, os policiais seguem o protocolo de ir ao local de crime.

“Nós temos de agir dentro da legalidade. Não podemos deixar a população fazer justiça com as próprias mãos. Como policial, é meu dever impedir que esse crime aconteça”, afirmou.

Investigação

De acordo com o delegado Torquato Mozer, adjunto da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações de linchamento são conduzidas da mesma maneira que homicídios comuns, no entanto, não há como tomar ações mais preventivas, quando se trata da identificação dos autores do delito.

“Não é permitido às pessoas matarem, mesmo que seja em caso de assaltantes. Assim que o autor ou o grupo é identificado, há o indiciamento pelo crime de homicídio. Caberá ao juiz decidir se haverá prisão. Nós ouvimos testemunhas, analisamos imagens das câmeras de segurança e, com isso, construímos provas para apontar a autoria”, informou.

