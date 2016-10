Caciques do pleito no AM votam e demonstram confiança de que seus candidatos farão a disputa final

Os senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (PSDB) votaram ainda pela manhã deste domingo (2). O senador Omar Aziz votou na Escola Estadual Cônego Azevedo, Aparecida, Zona Sul. Ele estava acompanhado da ex-primeira dama Nejmi Aziz e de dois filhos. Já o senador Eduardo Braga (PMDB-AM) votou na Escola Municipal Professora Eliana Lúcia Monteiro da Silva, Santo Agostinho, Zona Centro-Oeste. Braga estava acompanhado da esposa, Sandra Braga (PMDB-AM) e de uma das filhas.

Apoiador da campanha de Marcelo Ramos (PR), Omar Aziz não quis adiantar como será sua participação no segundo turno. Conforme ele, somente após o final da apuração é que irá se manifestar sobre as estratégias que devem ser adotadas caso seu candidato, Marcelo Ramos, seja confirmado no segundo turno da disputa eleitoral.

“Sobre o segundo turno só vou falar após o final da apuração. Por enquanto vou para casa e esperar pela contabilidade dos votos e, consequentemente pelo resultado final”, limitou-se.

Já Braga, após confirmar seu voto ao candidato à reeleição de Manaus, Arthur Neto se mostrou confiante na vitória da coligação “Por Uma Só Manaus”. De acordo com Braga, a vitória da chapa que tem Marcos Rotta como vice irá garantir mais conquistas para Manaus.

“Todos nós esperamos que o povo possa comparecer em massa, que tenhamos uma participação muito grande do povo na democracia. Espero que possamos ter a eleição da chapa 45, com Artur e Marcos Rotta, chapa que nós defendemos para que possamos ampliar, fortalecer e garantir mais conquistas para Manaus”, disse Braga.

Por Joandres Xavier e assessoria