‘Cachorro louco’ é preso suspeito de duplo latrocínio

Felipe Xavier Oliveira, o “cachorro louco”, 18 anos, foi preso suspeito de cometer um duplo latrocínio que matou as empresárias Josanne Maria Almeida da Silva, 39, e Ana Paula da Silva Pereira, 38. O crime aconteceu na última segunda-feira (6), no bairro Crespo, Zona Sul. O suspeito foi preso em flagrante na última sexta-feira (10) e apresentado na manhã desta segunda-feira (12) durante coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Conforme as investigações, Felipe e o comparsa identificado como Gilvan Lima Dias, o “Maninho”, 25, que esta sendo procurado pela polícia, saíram para praticar roubos quando avistaram as empresárias e cometeram o crime, mas Josanne reagiu ao assalto e acabou sendo baleada.

Conforme o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), Juan Valério, “Cachorro louco” foi preso por tráfico de drogas com 11 porções de maconha. Ao ser levado ao 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), foi constatado que o suspeito estava sendo investigado pelo duplo latrocínio.

O suspeito foi reconhecido por uma testemunha como autor dos disparos. Foi solicitado um mandado de prisão preventiva para Felipe e o comparsa.

“O Felipe nega ter atirado contra as vítimas e coloca a culpa no comparsa, mas temos provas que comprovam que ele foi o atirador. Foi um crime de facilidade, uma vez que eles estavam assaltando e viram as duas mulheres e decidiram rouba-las”, afirmou.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, indiciado por duplo latrocínio e levado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

Ana Sena

EM TEMPO