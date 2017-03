Cachorro fica preso entre paredes no Val-Paraíso

Um cachorro ficou preso entre duas paredes, na tarde desta quarta-feira (22), e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi encaminhada para o local e fez o resgate do animal no fim da tarde. O fato aconteceu na avenida Sumaré, bairro Val Paraíso, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, o cachorro ficou preso entre uma boxe de uma feira e uma residência.

A estratégia da equipe foi resgatar o animal por meio de um “cambão” – que é uma corda com uma haste de ferro, para laçar o corpo. O resgate do animal foi concluído e, segundo a assessoria, se tratava de uma cadela em gestação.

Ela foi resgatada com vida após quatro bombeiros quebrarem a parede da residência, que servia como depósito de materiais de construção. A cadela ficou sob a responsabilidade de populares.

Com informações da assessoria