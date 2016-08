Cacau e Matheus terminam namoro iniciado no BBB16

Sete meses após iniciarem um relacionamento, os ex-BBB’s Mária Cláudia, a Cacau, e Matheus Lisboa – que participaram da última edição do reality show – anunciaram o término do namoro por meio das contas pessoais, no Twitter, na noite desta terça-feira (30).

Cacau, que ficou encantada pelo engenheiro desde que o viu pela primeira vez na casa do BBB16, disse que viveu com o ex-namorado momento incríveis e agradeceu aos fãs que acompanharam e torceram pelos dois desde o programa.

“Não existe certo e errado, existem duas pessoas que tentaram. Continuaremos na torcida pelo sucesso e felicidade um do outro”, falou a youtuber que também pediu orações para que “tudo seja conforme a vontade de Deus”.

O mineiro disse sentir um grande carinho por Cacau e que irá continuar torcendo pelo sucesso dela. “Decidimos cada um seguir o seu caminho. Torço muito e sempre torcerei para que ela alcance os seus objetivos e tenha muito sucesso na vida”, disse Matheus.

O apartamento onde os dois já moravam juntos ficará com Maria Cláudia que, há duas semanas, está com a família, em Natal, se recuperando de uma cirurgia plástica.

Por equipe EM TEMPO online