Caçamba tomba na avenida Buriti e congestiona trânsito no Distrito

O motorista não ficou ferido – Divulgação/Manaustrans

Uma caçamba da empresa Andrade Gutierrez tombou na Avenida Buriti, localizada no Distrito Industrial, na zona sul de Manaus. O fato ocorreu por volta das 11h55 desta segunda-feira (24). De acordo com Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), ninguém ficou ferido, porém o trânsito ficou engarrafado.

De acordo com informações, a caçamba, de placa FDE-7509, transportava areia e barro e tombou ao fazer uma curva. Conforme o Manaustrans, o veículo será retirada do local por um guincho particular.

O motorista, que não teve o nome divulgado, não ficou ferido.

EM TEMPO

