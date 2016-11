Cabocrioulo celebra 11 anos de carreira com show na véspera do feriado

É na noite da superlua que a Cabocrioulo vai celebrar 11 anos de carreira. Na próxima segunda-feira (14) véspera de feriado, a banda estará no comando da festa de aniversário, no Tattoo Bar (Rua Madri, Campos Elíseos), com Cileno e Lucinha Cabral como convidados. O evento contará também com os shows de Os Tucumanus e Gramophone. O couvert artístico será de R$ 15, por pessoa

A noite começará 22h, com Os Tucumanus, que farão o público dançar ao som de ‘Até o Sol Sair’, ‘Vida de quinta’ e ‘Telengotengo’, entre outros trabalhos autorais.

Em seguida, a Cabocrioulo subirá ao palco para uma apresentação especial, com a presença de Maumau na percussão. “Será um show diferentes de todos, porque tem outra formação, com Igor Brasil na bateria e Maumau na percussão”, garante o vocalista Milton Cabocrioulo, adiantando que Lucinha Cabral e Cileno vão cantar três músicas, cada um. “O Cileno vai cantar também ‘Sossego Matinal’ com a gente, que ele gravou no segundo CD da banda”.

Segundo Milton, o setlist contará a trajetória da banda, com composições de 2005 até hoje. “Teremos dois blocos escolhidos pelo público. Serão disponibilizadas 12 músicas na internet em uma enquete, com seis covers e seis próprias, de onde serão selecionadas três de cada”, explica o cantor. “De versões, temos novidades, com releituras de Chico da Silva e Reginaldo Rossi”.

A votação será na página do evento no Facebook e estão na disputa ‘Manaus Cidade Grande’, ‘É Isso Mesmo (Eu Sou um Hippie)’, ‘Daleda’, ‘Dona Júlia’, ‘O Quartinho da Maloca’ e ‘Deus’, como trabalho autoral, e ‘Deixe-se Acreditar’, de Mombojó; ‘Canto de Ossanha’, de Vinicius de Moraes; ‘Cabrobró’, de Tianastacia; ‘Você Não Entende Nada’, de Caetano Veloso; ‘Mistério do Planeta’, dos Novos Baianos; e ‘Cajueiro’, de Wilson Simonal, como covers.

Já o quinteto da Gramophone exibirá no repertório um mix de estilos como rock, samba, folk, jazz, blues e MPB, além de trabalho autoral como ‘Doce Vida’, ‘Migalhas de Amor’ e ‘Menino Arredio’.