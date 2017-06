Cabo rompe e deixa moradores sem energia na Ponta Negra

Parte do bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, ficou sem energia,a na noite desta terça-feira (13), por volta das 20h45, por conta de um cabo que rompeu em frente a um dos condomínios naquela área. A assessoria da Eletrobras Distribuição Amazonas informou que uma equipe trabalha no local para a normalização do serviço.

Segundo a moradora e jornalista Lícia Zaranza, os vizinhos ouviram um estrondo, porém não deu para ver nada, pois metade do bairro estava sem energia. “Eu ouvi um barulho parecia com um foguete. Não dava para ver nada porque a escuridão já havia tomado conta do local”, disse.

De acordo com a assessoria da Eletrobras, a falta de energia é resultado do rompimento de um cabo de alta tensão. Entretanto, a empresa ainda não sabe o que pode ter ocasionado o rompimento. A energia foi restabelecida no bairro após 30 minutos e as equipes continuam no local para religar a fiação elétrica.

