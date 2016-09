Cabo Maciel cobra concurso público e promoções para o Corpo de Bombeiros do AM

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Cabo Maciel (PR), cobrou na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta sexta-feira (30), a realização de um concurso público para preenchimento de vagas no Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM).

“O governo do estado não realiza concurso para preenchimento de vagas no Corpo de Bombeiros há 14 anos. As promoções continuam atrasadas e o Quadro de Distribuição de Efetivo (QDE) dos Bombeiros tem sido prejudicado por falta de ajuste no efetivo”, declarou o parlamentar.

O deputado falou ainda sobre o não cumprimento das necessidades básicas por parte do governo para o pleno funcionamento do Corpo de Bombeiros. Ele garantiu que vai tomar uma atitude após o período eleitoral.

Maciel relembrou que a redução do efetivo tem obrigado o comando da corporação, para poder atender a demanda, determinar o cumprimento de uma escala extra de 24 por 40 horas.

Com informações da assessoria