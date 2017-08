Cabo eleitoral de Amazonino é ferido após ter carro alvejado por bala de borracha

Janela do carro atingido por bala de borracha -foto: Divulgação

O autônomo Maicon Andrette, de 26 anos, após sair de uma lanchonete, na noite deste sábado (25), no centro do distrito de Balbina, a 45 minutos de carro de Presidente Figueiredo, distante 118 km de Manaus, teve o carro que ocupava, alvejado por bala de borracha, por um homem não identificado.

De acordo com Andrette, ele estava na lanchonete acompanhado da namorada e da irmã, em uma S10, de placa JXI 2699, quando foi cercado por um carro, modelo Gol, de cor branca e placa PHC 8665, nas proximidades do mercado Pontes, no Centro Comercial de Balbina e teve o vidro da janela esquerda ( lado do motorista), atingido por bala de borracha. Segundo ele, chegou a ser ferido no pescoço, pelos estilhaços de vidro e foi atendido em um hospital da cidade.

Ouvido pela reportagem, Maicon atribuiu o atentado à perseguição politica por parte de um grupo que apoia o candidato Eduardo Braga (PMDB), ao governo no Estado. “Eu atribuo esse tiro à retaliação política. Eu trabalho para o Amazonino Mendes. Já procurei a Polícia e estão apurando o caso.”, disse.

De acordo com o delegado Valdenei Antônio Silva, titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo, Maicon prestou depoimento na unidade policial e confirmou a versão de que um homem dirigindo um Gol branco, com adesivo no vidro traseiro do candidato Eduardo Braga, efetuou o disparo com bala de borracha, contra o para-brisa do veículo S-10, conduzida por ele.

De acordo com a autoridade policial, o condutor do Gol, de nome não revelado, fugiu do local e foi localizado na residência de um vereador. Ele se negou a confirmar se foi o autor dos disparos ou se estaria dirigindo o carro.

O delegado está fazendo os procedimentos de praxe e ouvindo os envolvidos. O juiz de Presidente Figueiredo acompanha os procedimentos.

A reportagem tentou falar com a assessoria do candidato Eduardo Braga, mas até o momento da publicação dessa reportagem, as ligações não foram atendidas.

