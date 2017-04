Cabo da PM é julgado por homicídio de traficante

Acusado matar o traficante Divanilson Costa Leão, o cabo da Polícia Militar Amilton da Gama Corrêa, 42, está sendo julgado pelo crime de homicídio qualificado, pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, na manhã desta terça-feira (4). De acordo com os autos do processo, o crime ocorreu em setembro de 2001, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul. O julgamento teve início às 9h30.

Ainda segundo o processo, o policial estava em um veículo modelo gol, quando abordou o traficante que saía de um aniversário. Ele teria executado Divanilson com um tiro na cabeça.

Consta ainda na denúncia feita pelo Ministério Público do Estado (MPAM) que o cabo estava encapuzado e, depois que executou o traficante, tirou a bala clava e ameaçou a companheira do traficante, testemunha do assassinato.

Perante o juiz, o policial militar alega inocência e afirma que foi acusado pelo crime por traficantes como uma forma de represália.

Ainda não há previsão para o fim do julgamento e o anúncio da sentença.

Ana Sena

EM TEMPO