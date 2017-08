‘Cabeludo’, suspeito de assaltos na Zona Norte, é morto a terçadadas na Cidade de Deus

O grupo que matou o homem fugiu quando os moradores do bairro começaram a sair das casas – Daniel Landazuri

Um homem identificado apenas como “Cabeludo” foi perseguido e morto a golpes de terçado na madrugada desta sexta-feira (4). O crime aconteceu por volta de 1h, na rua Paula Brito, Cidade de Deus, Zona Leste.

De acordo com a Polícia Militar, não há informações sobre a motivação do assassinato. A vítima era conhecida no bairro por cometer assaltos em casas e ônibus.

“As informações que recebemos é que o homem estava sendo perseguido por um grupo de pessoas. Ele tentou se esconder no quintal de uma casa, mas foi pego. A vítima foi atingida com vários golpes de terçado pelo corpo, um deles bem profundo, no pescoço”, contou o aspirante Souto, da 13ª Cicom.

O grupo que matou o homem fugiu quando os moradores do bairro começaram a sair das casas. Ninguém foi preso.

“Só ouvimos os latidos dos cachorros e os gritos. Quando saímos vimos o corpo do homem só de cueca e ensanguentado no chão”, disse uma moradora da Cidade de Deus.

Outro morador informou que o homem era um ex-presidiário. O corpo foi encaminhado ao IML, onde aguarda por identificação.

