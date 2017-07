Cabeleireiros venezuelanos são presos com munições e drogas no Centro de Manaus

A equipe de investigação chegou até os infratores após receber denúncias anônimas – Divulgação/PC-AM

Os cabeleireiros venezuelanos Eduard Aljevis Hospedales, 25, e Felix José Salazar Hospedades, 24, envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (26), na avenida Lourenço da Silva Braga, conhecida como “Manaus Moderna”, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Jeff David Mac Donald, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a equipe de investigação chegou até os infratores após receber denúncias anônimas, feitas ao disque-denúncia da unidade policial (92) 99184-4434, informando que dois cabeleireiros estavam comercializando entorpecentes em uma feira naquela região.

“Os venezuelanos residem em Manaus há um ano. São cabeleireiros nômades e, por não possuírem local de trabalho fixo, tivemos certa dificuldade em localizá-los. Montamos campana no local indicado pela denúncia e efetuamos o flagrante. Durante revista encontramos em posse dos infratores 25 trouxinhas de oxi e uma porção pequena de maconha”, explicou o delegado.

Em ato contínuo os policiais civis seguiram até o hotel onde os infratores estavam morando, na Rua Lima Bacuri, no Centro. No interior do quarto deles foram apreendidas quatro munições de arma de fogo calibre 44 e uma munição de pistola calibre 380. Ambas de uso permitido.

Eduard e Felix foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, os infratores serão levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul.

