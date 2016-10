Cabeleireiro é preso no Novo Aleixo após aliciar menino de 11 anos, filho de ‘amiga’

O cabeleireiro Antônio Ferreira da Silva, 30, foi preso na noite desse domingo (2), por volta das 20h30, após aliciar um menino de 11 anos. O fato ocorreu na comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), o homem é ‘amigo’ da mãe da vítima e teria ido jantar na casa do menino. Logo após a refeição, a mãe foi para o quarto e deixou o filho com o suspeito na sala assistindo televisão.

No momento em que o suspeito estava indo embora, a vítima começou a chorar. A mulher perguntou o que estava acontecendo e ele relatou o que havia acontecido, informando que Antônio teria o beijado na boca e passado a mão em suas partes íntimas por cima da roupa.

Após o relato do filho, a mulher acionou os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que realizaram buscas pelo bairro e conseguiram prender o suspeito. O cabeleireiro nega as acusações.

Ele foi levado para a sede da especializada, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, Antônio foi encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus.

Por equipe EM TEMPO Online