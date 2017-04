Cabeleireiro é morto com três tiros na cabeça dentro da própria casa

O cabeleireiro Alisson Pereira Alves, de 26 anos, foi assassinado com três tiros na cabeça por volta das 20h40 deste sábado (1), na rua 07 de Maio, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com moradores da área, dois homens chegaram em um carro modelo Ford KA, de cor prata, chamaram a vítima para conversar dentro da casa dele e o mataram.

“O Alisson estava sentado em frente à casa dele quando o carro estacionou perto dele, dois homens desceram de cara limpa e depois ouvimos os suspeitos pedindo para o Alisson ficar de joelho e seguida vieram os disparos. Depois vimos os homens fugindo na tranquilidade”, relatou uma testemunha.

Segundo a polícia, o assassinato pode ter sido motivado por um possível acertos de contas. Os moradores da região informaram que Alisson era envolvido com o tráfico de drogas.

“Ele passava o dia e a noite sentado na frente da casa dele vendendo drogas, possivelmente era algum detento do semiaberto, porque usava uma tornozeleira eletrônica”, disse um autônomo, de 30 anos, que, com medo de represálias, pediu para não ter o nome divulgado.

Alisson chegou a ser socorrido pelos vizinhos, mas morreu ainda no local do crime. O corpo do cabelereiro foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO