Cabeleireiro é morto com dois tiros no Petrópolis

O cabeleireiro, Francisco Alves Guedes, 56, foi assassinado com dois tiros na noite desta quarta-feira (15), no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta, de modelo e placa ainda não identificados.

Francisco foi baleado no salão onde trabalhava, localizado na rua Maria Mansur (antiga Adolfo Lacerda).

De acordo com o irmão da vítima, o construtor Roberto Alves Guedes, 57, era por volta das 20h30 quando ele foi informado que Francisco havia sido morto.

“Um rapaz chegou no bar, onde eu e minha esposa estávamos, e disse que dois homens em uma moto tinham disparados dois tiros no Francisco e que ele estava morto”, disse Roberto.

Ainda de acordo com o construtor, Francisco foi baleado na cabeça e no peito esquerdo, próximo ao coração. Ele estava em frente ao salão onde trabalhava como autônomo. Depois de ser atingido, ele ainda chegou a correr, mas morreu no quintal de uma residência onde tentava pedir socorro.

Uma residência situada em frente ao local do crime possuí câmeras de segurança, que podem ter gravado a ação criminosa. As imagens podem auxiliar o trabalho de investigação da polícia.

“As imagens já foram solicitadas e o proprietário se prontificou em disponibilizar tudo”, informou um PM.

A família da vítima foi orientada a registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da área. O corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). A família não soube informar o local do velório e enterro. Também não há informações sobre a motivação do crime.

Isac Sharlon

EM TEMPO