Cabeleireiro é estrangulado até a morte após receber visita surpresa de namorados; trio é procurado

O cabeleireiro Darlison Silveira Mamede, 25, foi morto, na tarde desta quinta-feira (24), por estrangulamento. Segundo a polícia, o assassino utilizou um cinto para sufocar a vítima até a morte. O fato ocorreu na casa de Darlison, situada na rua Camanducaia, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações de um amigo da vítima, que também trabalha no salão e não quis se identificar, o cabeleireiro estava no estabelecimento atendendo alguns clientes quando três homens, supostamente namorados de Darlison, adentraram o recinto. Sendo que dos três, dois foram identificados somente como ‘Bruno’ e ‘Jhony’. O terceiro não teve o nome revelado.

Assim que os suspeitos chegaram no salão de beleza, a vítima dispensou os clientes e entrou para um quarto com o trio. Conforme o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), os funcionários do salão, que também residem no local, viram quando a porta do quarto foi fechada e ouviram gritos. Além da frase ‘pega cachorro’, que eles imaginaram se tratar de um ato sexual.

Após aproximadamente 25 minutos depois, os funcionários estranharam o fato da porta permanecer fechada e resolveram chamar pela vítima, mas ela não respondeu. Nesse momento, um vizinho olhou pela janela e viu o corpo do cabeleireiro jogado no chão do quarto, com um cinto enrolado no pescoço.

Os funcionários ainda chegaram a acionar os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constaram que Darlison já estava morto.

O trio fugiu do local levado o celular da vítima e a carteira com uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi divulgado. A polícia caracteriza o crime como latrocínio (roubo seguido de morte).

