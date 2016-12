Cabeleireiro é encontrado morto em salão de beleza no Nova Esperança

O corpo do cabeleireiro Eudes Oliveira Santos, 32, foi encontrado no início da noite desta segunda-feira (26), por volta das 19h, no salão de beleza onde ele trabalhava, na rua Independência, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

Segundo vizinhos, Eudes foi encontrado por um amigo dele que foi até o salão de beleza a procura de serviços. A família revelou que o cabelereiro estava desaparecido desde o último dia 24 (véspera de Natal).

“A família estava reunida quando recebemos o comunicado que ele ia festejar o Natal com os amigos. Desde então não tivemos mais informações sobre ele”, informou Luís de Oliveira, irmão da vítima.

Amigos A amiga de infância de Eudes, Silvia Adriana, 42, lamentou o episódio e disse que o amigo era uma pessoa tranquila e de bem com a vida. “Brincávamos juntos quando criança e ele sempre muito alegre, divertido. Sempre foi um bom amigo e nunca soube que ele tinha inimizades. Era um excelente profissiinal. Infelizmente é uma perda dolorida”, disse.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) e do Departamento de Polícia Técnico Cientifica (DPTC) estiveram no local, mas não comentaram as circunstâncias em que o corpo foi encontrado e nem as causas da morte.

Os policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) não descartam a possibilidade da vítima ter sido assassinada por um companheiro (namorado), pois ele era homossexual.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.

Isac Sharlon

Portal Em Tempo