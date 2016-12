Cabeleireiro conhece rapaz em festa, leva para casa e é estrangulado

Com as mãos e os pés amarrados, o cabeleireiro Maurício Serzedelo da Silva, 55, foi encontrado morto, na noite deste sábado (10), dentro do quarto onde morava, situado na rua 3, conjunto Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima foi morta por estrangulamento e o suspeito, ainda não identificado, roubou alguns dos pertences do cabeleireiro como: roupas, celular, dinheiro e documentos.

Segundo o irmão de Maurício, o funcionário público Basílio Neto, 43, o cabeleireiro chegou em casa, na madrugada de sábado, acompanhado do suspeito. Como todas as manhãs, a vítima acordava cedo para fazer o café da manhã para a mãe, que é idosa, os familiares começaram a desconfiar da ausência do cabeleireiro. Horas depois, a família arrombou a porta do quarto e avistaram ele deitado na cama de bruços. Ele estava com um pano enrolado no pescoço.

“Acredito que esse homem era amigo do meu irmão e veio com ele de uma festa ou algo do tipo. Ninguém viu esse homem, porque eles chegaram na madrugada e o criminoso matou ele e depois fugiu antes de amanhecer o dia”, informou.

Maurício era um homem tranquilo, não costumava ir para festas e não tinha inimigos. O crime foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como latrocínio (roubo seguido de morte). As investigações serão presididas pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

Ana Sena

Jornal AGORA