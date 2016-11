Buscas por sobreviventes do acidente da Chapecoense são encerradas

A Unidade Nacional para Gestão de Risco e Desastres da Colômbia informou no final da tarde desta terça-feira (29) que as buscas por sobreviventes do acidente com a aeronave que transportava a delegação da Chapecoense foram encerradas.

Segundo o diretor geral da Unidade Nacional para Gestão de Risco e Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, as operações de busca e resgate foram encerradas com 71 mortos e seis feridos.

“Pode-se dizer que foi uma das operações mais rápidas que já fizemos, coordenadas com logística aérea, terrestre, de máquina e humana”, disse Pérez. “Operamos para mitigar a dor das famílias dessas pessoas”, acrescentou.

Inicialmente, havia sido divulgado que 81 pessoas estavam no avião, mas posteriormente foi relatado que quatro delas não emarcaram para Medellín pouco antes do voo decolar. O prefeito da cidade de Chapecó, Luciano Buligon está entre os que desistiram de embarcar com a delegação da Chapecoense.

Durante as buscas, as autoridades colombianas chegaram a informar que o número de corpos resgatados era 72, mas posteriormente a informação foi corrigida para 71, já que o zagueiro Neto foi resgatado com vida.

O desastre que matou praticamente toda a delegação da Chapecoense ocorreu nesta madrugada quando o avião que levava a equipe que iria disputar a final da Copa Sul-Americana em Medellín, caiu em território colombiano.

Confira a lista definitiva de passageiros do voo da Chapecoense:

Sobreviventes

Alan Ruschel

Jackson Ragnar Follmann

Rafael Hensel

Ximena Suárez

Erwin Tumir

Hélio Zampier Neto

Demais passageiros

-Atletas:

Danilo

Gimenez

Bruno Rangel

Marcelo Augusto

Lucas Gomes

Sergio Manoel

Felipe Machado

Matheus Biteco

Cleber Santana

William Thiego

Tiaguinho

Josimar

Dener Assunção

Gil

Ananias

Kempes

Arthur Maia

Mateus Caramelo

Aílton Canela

– Comissão técnica:

Caio Júnior

Duca

Pipe Grohs

Anderson Paixão

Anderson Martins

Anderson Donizete (Cocada)

Marcio Koury

Gobbato

Serginho Luiz Ferreira Jesus

Adriano

Cleberson Silva

Maurinho

Cadu

Chinho di Domenico

Sandro Pallaoro

Luis Cezar Martins Cunha

Giba Pace Tomás

– Diretoria:

Nilson Folle Júnior

Decio Burtet Filho

Edir de Marco

Ricardo Porto

Mauro dal Bello

Jandir Bordignon

Dávi Barela Dávi

– Convidado:

Delfim Peixoto Filho

– Imprensa:

Victorino Chermont

Rodrigo Gonçalves

Devair Paschoalon

Lilacio Júnior

Paulo Clement

Mario Sergio Paiva

Guilherme Marques

Ari Júnior

Guilherme Laars

Giovane Klein

Bruno Silva

Djalma Neto

André Podiacki

Laion Espindula

Renan Agnolin

Fernando Schardong

Edson Ebeliny

Gelson Galiotto

Douglas Dorneles

Jacir Biavatti

-Tripulação

Ovar Goytia

Miguel Quiroga

Sisy Arias

Rommel Vacaflores

Alex Quispe

Gustavo Encina

Angel Lugo

*Com informações da Agência Sputnik

Agência Brasil