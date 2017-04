Buscas por grupo desaparecido na Adolpho Ducke será retomada no sábado

As buscas por cinco pessoas, que desaparecerem na Reserva Florestal Adolpho Ducke, localizada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, serão retomadas na manhã deste sábado (8) pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Até o final da tarde de hoje, foram percorridos 14 quilômetros e, segundo a equipe, não foram encontrados quaisquer sinais de vestígios que levem ao encontro das pessoas que têm entre 17 e 20 anos.

Os bombeiros voltam ao local às 7h30 deste sábado. Ainda segundo o órgão, há três homens e duas mulheres perdidos na reserva e, segundo informações de moradores das proximidades, eles entraram na área em direção a Prainha, na quinta-feira (6), mas não retornaram até a manhã de hoje.

EM TEMPO