Buscas por desaparecidos em acidente na Marina do Davi continuam nesta terça

As buscas pelos três desaparecidos após uma colisão entre duas embarcações na Marina do Davi, rio Tarumã, em Manaus, encerraram no início da noite desta segunda-feira (29), por volta das 18h30. O acidente aconteceu na noite deste domingo (28), por volta das 23h30, e as ações de resgate devem continuar nesta terça (30), a partir das 7h.

Segundo Carlina Encarnação Souza, 27, parente dos desaparecidos, o pai dela, Luiz Carlos Rodrigues, 42, o tio, José Carlos Rodrigues, 40, e o cunhado, Eduardo Ramos, 28, retornavam para a comunidade Ebenezer, onde moram, após levarem um tio dela para tratamento em um hospital, quando a embarcação foi atingida por outra.

“Eles decidiram voltar a noite mesmo, porém estavam em uma lancha pequena, quando uma lancha maior bateu no bote deles. É só isso que sabemos”, disse.

A assessoria do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CBM-AM) informou que a solicitação de resgate ocorreu na manhã desta segunda, por volta das 10h. Três mergulhadores participaram das buscas em torno da área fluvial, onde ocorreu o acidente com as embarcações.

Isac Sharlon

EM TEMPO