Buscas pelo segundo desaparecido em Autazes continuam

As buscas por Josimar Sandoval Balieiro, 30, continuam neste sábado (24), na região do município de Autazes (a 113 Km de Manaus). Inspetores Navais da Agência Fluvial de Itacoatiara, segundo o Comando do 9º Distrito Naval realizam as ações. O homem está desaparecido desde a noite de quinta-feira (22), após uma colisão entre uma canoa do tipo rabeta e uma lancha.

O trabalho tem sido apoiado pela Marinha do Brasil, e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), além de moradores da região.

Conforme informações de um dos sobreviventes, na canoa estavam cinco pessoas, três foram resgatadas com vida e duas caíram no rio, desaparecendo em seguida.

Na sexta-feira (23), o corpo de uma das vítimas, identificada como Francisco Marques da Silva, 46, foi encontrado em uma região conhecida como ‘Porto das Pedras’, próximo de onde ocorreu o acidente.

As causas e responsabilidades serão determinadas em Inquérito Administrativo a ser instaurado pela Marinha do Brasil.

