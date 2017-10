Buscas pelo cantor e empresário Michael Lacerda são retomadas nesta segunda

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) retomou, na manhã desta segunda-feira (16), as buscas pelo cantor e empresário Michael Lacerda, desaparecido desde a tarde deste domingo, por volta das 14h30, quando pulou de uma embarcação no rio Negro, nas proximidades da Manaus Moderna, no Educandos, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações do Cbmam, as buscas iniciaram ainda ontem, quando ocorreu o acidente. Mergulhadores foram enviados ao local, mas devido à grande profundidade do rio naquele ponto, entre 40m a 45m, as buscas ocorreram somente nos pontos rasos e às margens do rio. Os trabalhos foram retomados às 8h desta segunda.

Michael estava em um passeio de lancha com os amigos quando desapareceu, próximo à feira da Manaus Moderna, em frente à ponte do Educandos. A equipe de busca do Cbmam foi acionada por volta de 15h45.

Um amigo da vítima, que não quis ser identificado, informou que o acidente ocorreu por volta das 14h30. Segundo ele, o grupo voltava de um passeio turístico em uma lancha, quando pararam para abastecer. Neste momento, Michael teria pulado no rio para dar um mergulho e não retornou à superfície.

Michael havia participado de um casamento no último sábado (14), em que havia sido padrinho do casal. O passeio em que ocorreu o desaparecimento fazia parte das comemorações pela união. Segundo informações de pessoas que estavam no local durante o acidente, havia cerca de 70 passageiros na embarcação.

Isabela Bastos

Em Tempo

