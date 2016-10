Buscando a reeleição, Arthur apresenta projetos de lazer para a Zona Leste

O candidato Arthur Neto tem projetos específicos para aumentar a qualidade de vida do morador da Zona Leste de Manaus. O plano foi desenvolvido em parceria com o candidato a vice, Marcos Rotta, e leva em consideração toda a infraestrutura de preparação já feita nestes quase quatro anos de gestão e os pedidos de moradores da região.

“É uma área em que já estamos trabalhando. Revitalizamos o Complexo do ‘Zezinho’, a praça do Campo do Bahia, levamos academia ao ar livre para o Jorge Teixeira e vamos inaugurar o Parque da Juventude da bola do São José em breve. O Parque da Juventude é um marco, pois terá a primeira pista de skate da área, praça de alimentação, quadra e pista de caminhada”, explica Arthur.

Arthur já tem o projeto do Parque Camapuã, que fica entre as zonas Norte e Leste, por trás do Hospital Francisca Mendes e numa área verde de aproximadamente 300 mil metros quadrados. Este parque oferecerá uma ampla pista de caminhada, ciclovias, praça de alimentação, pista de skate, inúmeras quadras de futebol, vôlei e basquete.

Ao longo da pista de caminhada serão locados inúmeros playgrounds, academias ao ar livre, quiosques de alimentação, bancos e paraciclos. E, com intuito de poder ter cinema ao ar livre, show de artistas locais e nacionais, assim como zumba e outros eventos, o parque Camapuã será a sede de um grande anfiteatro integrado com a natureza: o anfiteatro Da Floresta, que se tornará o novo ícone de Manaus.

Outra obra planejada é a Praça do Armando Mendes, que será revitalizada e ganhará um calçadão para a caminhada, academia ao ar livre, área para alimentação e reforma do campo de futebol. Além disso, Arthur quer colocar em execução o projeto do Parque da Ponta Branca, que terá visão para o Encontro das Águas e nos mesmos moldes da Ponta Negra, com área para balneário e atividades físicas.

Com informações da assessoria