‘Buscamos aliados para ampliar minha influência no interior’, diz Marcelo Ramos

Pré-candidato ao governo na eleição suplementar, o ex-deputado estadual Marcelo Ramos (PR) mostra que está com os pés no chão e, inclusive, deixa nas entrelinhas que, caso não consiga apoio suficiente para se viabilizar como cabeça de chapa, deverá considerar um recuo de candidatura. A 12 dias das convenções, ele afirma que vai buscar alianças até o último dia.

Confira parte da entrevista concedida ao repórter Henderson Martins, e que pode ser lida na íntegra na versão impressa do EM TEMPO, que já está nas bancas:

EM TEMPO – Nas eleições de 2014 (pleito que foi anulado), o senhor disputou pela primeira vez o Executivo estadual e, agora, nessa eleição suplementar, já lançou pré-candidatura. Quais propostas apresentadas há 3 anos serão mantidas em seu plano de governo?

Marcelo Ramos – É claro que a gente amadurece num período de quase 4 anos de uma eleição para a outra. A de 2014 foi uma eleição diferenciada, um pleito muito mais para mostrar para o povo do Amazonas que existia uma alternativa do que uma eleição em que eu efetivamente enxergasse uma possibilidade real de vitória. Sabíamos que era muito difícil naquele cenário. De lá para cá, acumulamos forças, uma vez que a eleição de 2016 (em que disputou a Prefeitura de Manaus) demonstrou isso, quando fomos ao segundo turno. E, efetivamente, penso que hoje temos um nome que tem viabilidade do ponto de vista eleitoral. Sobre o plano de governo, vejo que era algo bastante consistente, elaborado por técnicos, e sua essência vai ser mantida. No entanto, há um novo viés que qualquer plano de governo deve ser pensado daqui para frente, que são os 500 dias que durarão o mandato de quem for eleito. O plano de governo tem que mostrar a retomada do desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda.

EM TEMPO – Como está o processo de aliança partidária?

MR – Estamos em um período de muitas conversas, em que todo mundo conversa com todo mundo, isso é absolutamente natural. O diálogo é da essência da política. Quem não dialoga não pratica boa política, se acha dono da razão e não consegue enxergar qualidades em quem pensa diferente. Então, temos nos esforçado conjuntamente: eu, mais o deputado federal Alfredo Nascimento, que é o presidente do meu partido, o PR. Eu, buscando um diálogo mais com a população, com lideranças comunitárias, lideranças do movimento social e circulando pelo interior. Já o Alfredo vem fazendo as conversas necessárias com os agentes dos partidos políticos, buscando que essa candidatura não seja uma candidatura isolada. O PR não tem interesse em dividir o grupo que me apoiou em 2016. O partido quer mostrar que tem uma candidatura viável para unir esse grupo, mas isso não depende apenas de nossa vontade, vai depender de um conjunto de forças que, até o dia 16, se movimentarão. Eu estou tentando mostrar a viabilidade dessa candidatura, o deputado Alfredo tem me dado todo o apoio e conversado com as demais lideranças, mas as composições se darão na hora certa, que é mais próxima das convenções.

EM TEMPO – E, diante de toda essa articulação, existe a possibilidade de o senhor compor uma chapa como candidato a vice-governador?

MR – É óbvio que com o capital eleitoral que eu tenho, com a musculatura que a gente acumulou de 2016 para cá, com as relações que estabelecemos dentro do nosso grupo político, eu entendo que devemos manter a nossa candidatura, uma vez que se o PR fica sozinho, não vejo viabilidade de uma candidatura só do partido. Então, vamos tentar buscar aliança até o último dia e só vamos discutir possibilidade de recuar da candidatura se, efetivamente, não conseguirmos acumular esse conjunto de forças necessárias para disputar uma eleição majoritária no Estado inteiro com condições de vitória.

EM TEMPO – Com quais partidos ou políticos o senhor já conversou para atrair apoio?

MR – Na verdade, nós conversamos com todo mundo, tanto no que diz respeito à composição de vice quanto no quesito para avaliar o cenário. Eu conversei com ex-governador Amazonino (PDT), com o senador Omar Aziz (PSD), com o senador Eduardo Braga (PP), com o presidente do PP, Francisco Garcia, com o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), com o vereador Marcelo Serafim, que preside o PSB, com o deputado federal Silas Câmara (PRB) e com o deputado federal Pauderney Avelino (DEM). A conversa é o exercício natural da política. Conversas republicanas e públicas – eu não converso escondido com ninguém -, de quem está tentando enxergar o cenário e tentando buscar o melhor, não para si, mas o que é melhor para o povo do Estado do Amazonas.

Henderson Martins

EM TEMPO