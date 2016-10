Busca para sanar débitos pendentes com o comércio tem sido baixa na capital amazonense, diz CDL-Manaus

O alto índice de desemprego é o principal motivo da redução no número de devedores que conseguiram retirar o nome do cadastro de inadimplentes por meio da campanha “Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar”, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus).

Segundo dados da entidade, 3,8 mil pessoas já negociaram e pagaram as suas dívidas. Porém, apesar da procura grande, esse número de pessoas que conseguiram se livrar das dívidas até o momento é 10% menor em relação ao mesmo período da campanha de 2015.

Em contrapartida, o número de empresas que aderiu à campanha em 2016 já é 10% maior do que em 2015. Iniciada no dia 1º de outubro, a iniciativa dos lojistas da cidade segue até o próximo dia 30 de novembro.

Conforme o presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, apesar do número ainda baixo de pessoas que conseguiram sair do endividamento, a entidade não mede esforços para alcançar o número final da campanha do ano passado, que foi de 47 mil pessoas beneficiadas.

Ralph explicou que o motivo de a campanha está com rendimento abaixo em relação ao ano passado é a alta taxa de desemprego, o que tira as condições das pessoas pagarem até mesmo o mínimo de suas dívidas. “O que pesou muito é o fato das pessoas estarem desempregada. Sem emprego, ninguém tem dinheiro e não consegue pagar nem a dívida principal”, observou.

Conforme Assayag, a crise “apertou” o bolso do consumidor manauense. Mesmo assim, o presidente da CDL-Manaus se mantém otimista, uma vez que a adesão de empresas é maior do que no ano passado. “Estamos com cem empresas a mais que aderiram à campanha neste ano. No ano passado, era mil. As empresas demonstraram maior preocupação e empenho em receber os vencimentos a qualquer custo”, disse Assayag.

Negociação

Na unidade da CDL-Manaus, na rua Rui Barbosa, no Centro, o motorista Paulo Roberto, 64, negocia as dívidas que possui com duas empresas – DB e Losango -, que já duravam mais de 3 anos. Paulo contou que adoeceu, após sofrer um derrame, e por este motivo, não pode quitar os débitos antes.

Na CDL-Manaus, ele pesquisou a sua situação para tentar tirar o seu nome do cadastro de inadimplentes. Depois de saber os detalhes de suas dívidas, Paulo começou a negociação diretamente com as empresas, conforme a CDL-Manaus estava orientado os consumidores.

“Creio que vou conseguir porque as empresas querem receber e eu quero pagar. Eu estava doente e meus amigos sempre me aconselhavam a cuidar do tratamento, porque a dívida seria fácil de sanar. Hoje tem facilidade para tudo”, contou o motorista.

Empresas retiram multas e juros

Ralph Assayag informou que as empresas estão dispostas a retirar juros e multas e até dividir o valor da dívida para facilitar o pagamento por parte do cliente em seu valor principal. Segundo ele, o movimento da campanha inspirou até clubes, colégios e faculdades, entre outras empresas que não tem ligação com a CDL-Manaus, a aderirem à negociação de dívidas.

A industriária Helen Nascimento, 36, acumula dívidas com três empresas: TV Lar, Bradesco e Claro TV. Ela quer passar as festividades do fim de ano com o nome “limpo na praça”.

“Vou ter que ir direto ao Bradesco, na TV Lar e ligar para a Claro para tentar negociar descontos e a retirada de juros e multas para que eu possa fazer o primeiro pagamento e tirar meu nome do SPC”, explicou a industriária.

As pessoas inadimplentes que estiverem interessadas em limpar seu nome, deverão comparecer a uma das unidades da CDL-Manaus, na rua Rui Barbosa, nº 156, no Centro, ou na unidade da avenida Djalma Batista, nº 3.000, para fazer a pesquisa do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e em qual empresa deverá fazer a negociação.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO