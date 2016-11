Bullying: como identificar sinais que indicam que a pessoa está passando por dificuldades

O bullying se tornou hoje um problema crônico para pais e educadores de todo o país. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense) 2015, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2015, quase 195 mil alunos do 9º ano (7,4%) afirmaram ter sofrido bullying (zombaria, intimidação) por parte de colegas de escola, na maior parte do tempo ou sempre, nos 30 dias anteriores à pesquisa. Entre os alunos que se sentiram humilhados alguma vez nos 30 dias anteriores à pesquisa, os principais motivos foram a aparência do corpo (15,6% ou 30,4 mil) e do rosto (10,9% ou 21,2 mil). Por outro lado, cerca de 520,9 mil alunos (19,8%) disseram já ter praticado bullying. Dentre os meninos, esse percentual foi de 24,2% e, entre as meninas, 15,6%.

A prática é um problema nacional e com diversas leis e campanhas promovidas pelos poderes Legislativo e Executivo tanto do Amazonas quanto federal. No entanto, a Secretaria de Estado de Educação afirmou em nota enviada para a reportagem de EM TEMPO que “não há registros de ocorrências graves de Bullying nas escolas. Há ocorrências pontuais de brincadeiras de adolescentes que eles consideram uma ‘zoação’ mas que pode ser caracterizado bullying de forma transversal e interdisciplinar”.

Pessoas que passam por bulllying ou outras situações que comprometem a saúde mental podem desenvolver muitos problemas se não tiverem capacidade de lidar com essas situações. “Geralmente há inibição da pessoa, que se sente menos capaz ou inferiorizada em relação aos outros, o que aumenta sua insegurança e dificuldade em estabelecer relacionamentos sociais positivos, pela sensação constante de ser inadequada ou de não merecer o afeto e apreciação dos outros, vivendo em sofrimento constante. Há casos extremos em que esses fatores trazem um nível de sofrimento tão alto e constante que a pessoa não consegue mais viver”, explica Miriam Guimarães, coordenadora de capacitação da Associação pela Saúde Emocional de Crianças (Asec), uma entidade sem fins econômicos que desenvolve ações de educação emocional para crianças, professores, pais e adultos em geral.

De acordo com Miriam, o sofrimento que temos por problemas pessoais é perceptível em nossos comportamentos, por meio de mudanças que surgem neles. Podemos ficar atentos a sinais que indicam que a pessoa pode estar passando por dificuldades. “Por exemplo, nas escolas: os sinais de que pode estar havendo bullying é a criança começar a dizer que não quer ir à escola ou ainda mudar hábitos cotidianos, demonstrando mais ansiedade, dificuldade para dormir, mudar de comportamento em relação a contar como foi seu dia, enfim, demonstrando uma tendência a isolar-se. Isso ocorre porque a vítima de bullying pode não conseguir expressar o sofrimento e/ou saber como pedir ajuda”, explica.

Auxílio

De acordo com a coordenadora da Asec, algumas ações são importantes para que a prática do bullying seja efetivamente combatida. A primeira e mais importante é aumentar a capacidade de defesa e proteção das vítimas. “Uma das ações mais eficazes é desenvolver nos alunos habilidades como a empatia, lidar com as diferenças e resolução de conflitos, aumentando seus recursos emocionais e sociais, o que pode ser feito por meio de metodologias específicas de educação emocional nas escolas, como é o caso do ‘Amigos do Zippy’, programa universal, representado com exclusividade no Brasil pela Asec”, sugere.

Atuar preventivamente fortalece o grupo antes que o problema apareça. Isso reduz muito as chances de danos maiores, pois fortalece cada um e também o grupo como um todo. “No grupo, quase sempre há os que testemunham essas situações e geralmente se calam por medo. Eles precisam sentir-se capazes de ajudar as vítimas a pedirem ajuda e, para isso, também precisam de mais recursos próprios”, exemplifica.

“A segunda ação é manter o diálogo aberto, com uma política clara que comunique a todos que esse comportamento não é e nem será aceito na instituição. A pessoa precisa saber quem ela pode procurar e ter segurança de que será protegida. Nas situações em que surge o bullying ou ameaça, as vítimas precisam compreender que o problema não está nelas, mas, sim, naquele que as ameaça, e precisa ter confiança de que ela não está só. A terceira ação é também cuidar dos agressores, buscando ajudá-los a agir de outra forma, com desenvolvimento de empatia e formas melhores de relacionamento” diz a educadora.

Em nível estadual, a Seduc afirmou, em nota, que as escolas elaboram um plano de ação no início do ano para trabalhar a cultura de paz, prevenção às diversas violências, incluindo o bullying. “Já realizamos capacitação para gestores e pedagogos sobre como trabalhar a temática nas escolas por Coordenadoria na Capital e Via Centro de Mídias no interior”, diz trecho do comunicado.

Conceito

A prática de bullying é a intimidação sistemática com ações de cunho verbal (insultar, xingar e apelidar pejorativamente), moral (difamar, caluniar, disseminar rumores); sexual (assediar, induzir e/ou abusar), social (ignorar, isolar e excluir); psicológica (perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar), físico (socar, chutar, bater); material (furtar, roubar, destruir pertences de outrem); e virtual (depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social). O bullying é um termo que deriva da palavra ‘bully’, que, em inglês, significa brigão.

