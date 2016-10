Bruxa à solta: Halloween invade casas noturnas de Manaus; confira as opções

Para quem pretende curtir o Halloween, opção é o que não falta em Manaus. A data, conhecida também como Dia das Bruxas, celebrada no dia 31 de outubro, ganhou muitos adeptos no Brasil. Na capital, a festa começa a partir desta sexta-feira (28), e várias casas noturnas deixam a noite mais divertida com shows e concursos de fantasias.

O Copacabana Chopperia, localizada no Tarumã, promete uma noite arrepiante com mistura de ritmos e muito alto-astral, hoje, a partir das 22h. Conhecido no mundo eletrônico, o DJ Ely Yabu é a estrela principal da festa. Nomes da cena amazonense, como a DJ May Seven e DJ Daniel Barreto, também prometem agitar o início do fim de semana.

O melhor do sertanejo fica por conta dos cantores Henrick Duarte, Jyou Guerra e Edu Guedes, que também se apresentam na festa do Copacabana.

Já os amantes do rock’n’roll podem aproveitar para curtir o Halloween ouvindo clássicos do rock do cenário nacional e internacional no Black Pub, no bairro Vieiralves. A casa preparou uma programação especial para não deixar passar em branco a data, que vai desde a eleição da melhor fantasia a uma brincadeira feita com porções mágicas.

“Para algumas pessoas, a porção será ‘veneno’. Já para outras, será mágica, onde o feio ficará bonito. Fizemos 40 unidades para divertir o nosso público e entrar nesse clima de Halloween”, conta Thiago Borges, gerente do local.

De acordo com ele, os visitantes podem esperar uma grande festa, que vai iniciar às 21h, com o show da banda Black in Time, trazendo músicas acústicas que marcaram os anos 1980 e 1990. Já a partir das 23h a festa será comandada pela banda Blow, que promete animar o público com hard rock. O grupo também irá trazer sucessos conhecidos de bandas consagradas no rock como, por exemplo, ACDC e Metallica.

A festa, que será toda decorada com itens tradicionais do Halloween, também irá premiar a fantasia mais bonita e criativa da festa. A entrada para o evento é gratuita. “Não cobramos o valor para entrar na festa, apenas um valor simbólico do cover de R$ 10. Outro diferencial da festa é que todos os nossos garçons estarão a caráter com os rostos pintados e usando peruca”, contou o gerente.

Véspera de feriado

Na véspera do feriado, 1º de novembro, também terá mais festa em celebração ao Halloween. O Galpão do Rock, localizado no bairro de Aparecida, traz desde o rock autoral ao internacional. Seis bandas da cena amazonense comandam a festa, na noite de terça-feira (1), às 21h. São elas: Tenahz, Berserkers,Levianos, Doorstep, Fortune e Conhaque Martine.

A organização do evento também irá premiar as três melhores fantasias da noite, com brindes e cortesias da casa. A entrada varia de R$ 5 para mulheres a R$ 10 para homens. “Nossos clientes terão uma grande noite nesse dia com músicas para todos estilos e gostos”, diz o sócio proprietário Ildefonso Brelaz.

A casa de rock mais conhecida na cidade, o Porão do Alemão, também celebra a data com o melhor do rock, no dia 1º de novembro, a partir das 17h. As bandas Rahvox, Fire Wall, Rockaholics, Fullgas, Critical Age e Lotus & Hightower, que que agitam o cenário do rock amazonense, são as atrações.

Segundo o gerente do local, Edi Pimentel, todo o ambiente estará no clima típico de Halloween. “Essa será a 18ª festa de Halloween que produzimos com objetivo de agradar sempre os nossos clientes. Além disso, vamos premiar três homens e três mulheres com as fantasias mais bonitas da noite”, explicou.

Os ingressos para prestigiar o Halloween do Porão variam entre R$ 20, para pista, e R$ 40 para área VIP.

Esterffany Martins

Jornal EM TEMPO