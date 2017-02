Bruno só conversa com Penarol após o Carnaval

Após oficializar o interesse no goleiro Bruno, o Penarol aguarda agora um posicionamento por parte do jogador, o que deve acontecer somente após o período de Carnaval. De acordo com o gerente de futebol do time de Itacoatiara, Sérgio Rodrigues, uma proposta já foi enviada ao ex-arqueiro do Flamengo e agora resta ao Leão da Velha Serpa aguardar por um desfecho positivo.

“A assessoria de imprensa do jogador nos comunicou que ele só vai se pronunciar após o feriado, por enquanto o Bruno não quer falar sobre nada relacionado ao futebol, apenas aproveitar sua família e seus amigos. Lá para quinta ou sexta, quem sabe até na semana que vem, ele se manifeste. Ele vai analisar outras propostas muito mais interessantes que a do Penarol, mas estamos no páreo”, avisou o dirigente.

Com contrato com o Montes Claros-MG até 2019, o time itacoatiarense deve ter forte concorrência para tentar contar com Bruno. Conforme entrevista concedida pelo presidente do clube mineiro, Ville Mocellin, algumas propostas já chegaram – inclusive, uma de Portugal e outra da China – e o goleiro deve mesmo ser negociado. Contudo, a multa rescisória fixada em contrato é de R$ 2,86 milhões.

“O presidente do Montes Claros fez um contrato de 5 anos com Bruno e botou o nome do time dele na mídia. É justamente isso que quero fazer com o Penarol. Não vejo a multa como empecilho. Com um bom acordo, eles vão conversar para ver o que é melhor para o clube e para o Bruno. A gente sabe que é muito difícil, seis equipes já oficializaram interesse nele. O que eu posso oferecer para ele, Portugal vai colocar 15 vezes mais”, declarou Rodrigues.

Decisão

Comovido pela morte do presidente do Holanda, Leão Braúna, na tarde de ontem (27), o gerente de futebol do Penarol ainda aguarda um posicionamento por parte da Federação Amazonense de Futebol (FAF) para saber se a decisão da Série B do Estadual, entre as duas equipes, ainda será mantida para quinta-feira (2).

André Tobias

EM TEMPO