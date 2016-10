Bruno sente dores e pode desfalcar São Paulo em clássico

O lateral direito Bruno pode ficar de fora do clássico contra o Santos, na próxima quinta-feira (13), no Morumbi. O defensor do São Paulo sentiu um desconforto muscular na coxa direita nesta terça-feira (11) e faz tratamento para tentar a recuperação.

Caso não consiga voltar a tempo, seu lugar será ocupado pelo argentino Buffarini, que tem aproveitado bem as chances que aparecem, inclusive na lateral esquerda.

Já Carlinhos, lateral esquerdo de origem, treinou no meio-campo do time titular e foi bem. O jogador já havia mostrado bom futebol contra o Sport e pode ganhar a posição do peruano Cueva. Teria a missão de apoiar, mas também impedir os avanços do lateral santista Victor Ferraz – assim como Kelvin, pela direita, em relação a Zeca.

O São Paulo terá a volta de Wesley, ao lado de Hudson e Thiago Mendes. Hudson ficará mais atrás, como primeiro volante, e os outros dois terão liberdade para atacar.

O provável time para o jogo contra o Santos terá Denis; Bruno (Buffarini), Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson; Kelvin, Wesley, Thiago Mendes e Carlinhos; Chávez.

