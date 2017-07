Bruno Gissoni nega ser personagem de vídeo íntimo que circula na web

Sem perder o bom humor, ele ainda brincou sobre mais uma evidência que prova não ser ele no vídeo – Divulgação

Mais um vídeo está circulando na internet e dessa vez envolvendo supostamente o ator Bruno Gissoni, de 30 anos. Porém ele usou seu perfil no Instagram na noite desta segunda-feira (10) para falar sobre as imagens que aparentemente o mostram fazendo sexo. Bruno garantiu que não se trata dele na filmagem e ainda explicou com detalhes que provam ser outra pessoa.

“Tá rolando um vídeo aí de ‘nheco nheco’, mandaram até para a minha mãe, para o meu tio. Minha mãe me ligou desesperada, preocupadíssima. Mas infelizmente não sou eu. A pessoa não tem tatuagem. E eu tenho. Não tem nada a ver comigo, pelo menos eu achei”, disse.

Sem perder o bom humor, ele ainda brincou sobre mais uma evidência que prova não ser ele no vídeo. “E a terceira coisa que é muito séria e eu fico até meio sem graça de falar… A pessoa, no caso, estava de meia. E eu, no caso, não faço de meia. Mas enfim, viva o amor, torço muito pelo casal.”

