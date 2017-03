Bruno Gissoni e Yanna Lavigne reatam namoro, mas em segredo

O casal Yanna Lavigne e Bruno Gissoni parece que retomaram a relação após a separação conturbada, com direito a suposta traição do ator. Amigos disseram que os dois estão namorando, mas guardam a nova relação em segredo para evitar comentários e especulações da imprensa.

O casal foi visto juntos fazendo uma visita ao pai do ator. Os dois pretendem evitar falar sobre o assunto até o nascimento da primeira filha do casal, a Madalena, previsto para maio.

Bruno foi visto em camarotes do Carnaval junto com o irmão Rodrigo Simas e amigos. Ele evitou falar com a imprensa e ainda foi visto dando fora em possíveis pretendentes.

