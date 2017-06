Bruna Marquezine e Neymar rompem relacionamento, diz colunista

Ao que tudo indica, o casal Neymar e Bruna Marquezine terminaram o relacionamento. . Durante o programa Fofocalizando, no SBT, o colunista Leo Dias disse que Bruna Marquezine e Neymar não estão mais namorando. “Eles até pararam de usar aliança”, disse.

Bruna e Neymar passaram o último final de semana juntos na África do Sul, com a família do jogador, e postaram homenagens um ao outro no dia dos namorados.

Nas redes sociais, os fãs não estão acreditando e comentaram coisas como: “Desde quando não usar aliança quer dizer fim de namoro?” e “Eles estavam viajando juntos faz pouco tempo”.

Bruna participou de um evento nesta quarta-feira (21), em São Paulo, e realmente estava sem aliança, mas isso pode ser explicado pelo evento ser de uma marca de jóias.

