Bruna Marquezine e Neymar assumem namoro em vídeo

Bruna e Neymar finalmente assumiram a união em um vídeo publicado nas redes sociais. O casal não escondeu que reatou o namoro e dividiu momentos de carinho na web.

Neymar e Bruna já haviam sido flagrados passeando de jet ski em Angra e curtindo um show, mas, na madrugada deste domingo (1º), eles confirmaram os boatos de reconciliação.

Bruna passou a festa de Réveillon na casa do jogador e gravou o vídeo com ele. Ela deu vários beijos e abraços no atleta, que comemorou.

Veja vídeo:

