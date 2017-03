Bruna Marquezine e Mariana Ximenes revelam que já beijaram meninas e mandaram nudes

As atrizes Bruna Marquezine e Mariana Ximenes revelaram vários segredos em um vídeo publicado nesta quarta-feira (8), durante uma partida do jogo “Eu Nunca”.

Na brincadeira, os participantes precisam dar um gole em uma bebida toda vez que já tiverem passado pela situação descrita em uma frase selecionada aleatoriamente.

O vídeo foi gravado para o canal do apresentador Matheus Mazzafera no YouTube. Uma das primeiras frases no jogo foi: “Eu nunca mandei uma mensagem bêbada e depois me arrependi”. Todos beberam, com exceção da youtuber Bianca Andrade, a Boca Rosa, que também estava na brincadeira.

Em seguida Bianca disse que Bruna tinha cara de quem “já pegou mais de um na mesma noite”. Mariana resolveu sair em defesa da amiga: “Eu vou defender porque conheço ela há muito tempo”.

A próxima frase questionava quem já tinha “beijado uma menina”. Matheus e Bruna beberam, enquanto Mariana arrumava seus brincos. Mas a atriz não perdeu tempo e deu um gole logo depois.

Quando a pergunta foi sobre quem já havia mandado nudes, os quatros participantes deram um gole em suas cervejas, um tanto tímidos. “Ué, gente”, disse Mariana Ximenes.

Bruna ainda revelou que já descobriu que foi traída pelas redes sociais.

