Bruna Marquezine, com look curto, rebola com Ludmilla em evento de funk

Bruna Marquezine caiu no funk na noite deste sábado (22). A atriz, que retomou as atividades físicas após temporada na Europa, exibiu a boa forma ao usar um look confortável e curtinho para prestigiar o aniversário de seis anos do Baile da Favorita, evento pelo qual desfilou pela praia de Copacabana no Carnaval do Rio de Janeiro. No Armazém Utopia, a morena dançou e rebolou no palco ao som dos sucessos da cantora Ludmilla.

Por lá, a artista, que vem trocando curtidas com Nick Jonas nas redes sociais, posou ao lado de amigos como Maria Casadevall, Sophie Charlotte, a promoter Carol Sampaio e Fiorella Mattheis, recém-solteira após anunciar término de seu relacionamento de três anos com o jogador de futebol, Alexandre Pato.

Apontados como namorados, os atores Renato Goes e Maria Casadevall também foram ao evento, mas não foram clicados juntos.

Leia também:

Bruna Marquezine e Mariana Ximenes posam de topless em Ibiza

Bruna Marquezine e Neymar rompem relacionamento, diz colunista

Cena de sexo de Bruna Marquezine volta a movimentar a internet