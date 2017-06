Bruna Linzmeyer publica foto da namorada e internautas veem semelhança com Maria Bethânia

Bruna Linzmeyer publicou em seu Instagram uma foto da namorada, Priscila, com quem está desde o início do ano. A imagem está disponível no instagram oficial da atriz.

Os seguidores da atriz elogiaram o tom romântico da postagem, “A melhor sensação do mundo é amar e ser amada! Parabéns casal! Lindas <3”, escreveu uma internauta.

Muitos dos comentários na foto apontavam semelhança entre Priscila e Maria Bethânia na juventude.

“É clone da Bethânia”, “Um ‘Q’ de Bethânia!” e “Achei a cara da Bethânia” foram alguns dos comentários dos seguidores de Bruna.

Folhapress