Bruna Karla leva mensagem de otimismo a fiéis em Presidente Figueiredo

Apresentação foi marcada por sucessos como “Advogado Fiel”, “Sou Humano” e “Deixa a lágrima rolar” – fotos Miqueias Lima e Weglesson Gomes

Em sua primeira passagem por Presidente Figueiredo, a cantora gospel Bruna Karla trouxe mensagens de luta, perseverança e superação a milhares de pessoas que acompanharam a primeira noite da 16ª Festa dos Evangélicos, realizada nesta quinta-feira na Praça da Vitória, Centro da cidade.

“Hoje, o nosso país enfrenta um momento tão complicado, mas aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Aqueles que confiam no Senhor certamente irão vencer porque o nosso Deus nos garante a vitória. Mas para isso temos que usar a nossa fé, clamar e descansar porque Deus está no controle”, disse.

A apresentação foi marcada por sucessos como “Advogado Fiel”, “Sou Humano” e “Deixa a lágrima rolar”, entre outros hits presentes nos mais de 15 anos de carreira da artista, levando muita emoção aos cristãos.

Milhares de pessoas participaram do evento

Em sua ministração, Bruna falou sobre assuntos cotidianos como casamento e relacionamentos, dando o próprio testemunho como exemplos aos fiéis. “Estou casada até hoje com o meu primeiro namorado”, revelou. Mais cedo, a programação do evento contou ainda com o batismo nas águas, ocorrido às 10h, na Corredeira do Urubuí.

O prefeito Romeiro Mendonça afirmou que o evento traz um retorno significativo para o município. “Esta é uma festa que reúne um público específico, que é bastante devocional e comparece em peso. Mais um evento que alavanca a nossa economia, incentivando o turismo e movimentando o comércio”, ressaltou.

Bruna Karla contou o testemunho durante a apresentação

O vice-prefeito Mário Abrahão destacou a estrutura de segurança utilizada na festa. “Estamos contando com o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC) desde abril e por conta disso esse evento religioso está recebendo um tratamento diferenciado neste ano. É um aparato que foi implantado na época da Festa do Cupuaçu, deixando um importante legado para garantir mais tranquilidade aos cidadãos”, disse.

Prefeito da cidade acompanhou a festa ao lado do vice, de secretários e convidados

Realizada pela Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo e organizado pela Ordem dos Evangélicos do município, a festa continua hoje (8), na Praça da Vitória, com a presença do cantor Samuel Mariano e do pastor Marco Feliciano. Amanhã (9), o encerramento fica por conta do cantor André Valadão e do pastor Marcos Nascimento.

