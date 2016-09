Bruna ganha o bronze para o Brasil no tênis de mesa categoria C10

A mesa-tenista brasileira Bruna Costa Alexandre conquistou a medalha de bronze na categoria C10 em partida contra Sophie Walloe, da Dinamarca, nesta terça-feira (13). A brasileira começou arrasadora no primeiro set, fazendo 11 a 2 com facilidade e empolgando a torcida, no Riocentro.

Sem o braço direito, Bruna tem uma técnica própria de sacar, sempre com muita agressividade. No segundo set, ela continuou a pressionar a dinamarquesa, sempre com o apoio dos torcedores, que compareceram em bom número à arena esportiva. Porém, foi Sophie que esteve à frente, até o oitavo ponto, quando Bruna conseguiu passar, mas a dinamarquesa empatou. O set só foi decidido no último ponto, quando Sophie jogou uma bola fora, o que garantiu 2 a 0 para Bruna, com 13 a 11.

A brasileira manteve a pressão no terceiro set, mas foi a dinamarquesa que saiu na frente, cedendo o empate no quarto ponto. Bruna passou no sétimo ponto e conseguiu segurar a vantagem até o final, fazendo 11 a 8 e levando à loucura os torcedores no Riocentro.

Bruna dedicou a medalha ao povo brasileiro e às pessoas que a ajudaram ao longo da carreira. “Acho que é do povo brasileiro todo e das pessoas que trabalham comigo diariamente. Eu tive muita ajuda mesmo, toda a equipe multidisciplinar, e isso fez muita diferença. A torcida ajuda bastante, o técnico Paulo Camargo vibrou junto comigo. Toda essa atmosfera ajuda muito no tênis de mesa.”

Ouro fica com polonesa

A medalha de ouro, na categoria C10 feminina, foi conquistada por Natalia Partika, da Polônia, que venceu por 3 a 0, com parciais de 11 a 8, 18 a 16 e 11 a 5, a mesa-tenista Qian Yang, da China, que ficou com a medalha de prata.

Por Agência Brasil